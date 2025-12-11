Siparietto ADL-Pardo: “La gente pensa: ‘Ma è romanista?’, dovrebbe essere neutro"

Simpatico siparietto sul palco dei "Gazzetta Sports Awards". Mentre ritirava per il Napoli il premio come miglior squadra dell'anno, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis si è intrattenuto con il conduttore della serata e telecronista DAZN Pierluigi Pardo.

De Laurentiis: "Chi mi ha sorpreso sei tu, perché quando stai a DAZN non ti si vede, allora uno dice: ‘Che ca**ate sta dicendo…’. Poi uno pensa: ‘Ma è romanista?’, invece dovrebbe essere neutro perché un giornalista che parla del calcio non dovrebbe essere tifoso di nessuna squadra. Invece quando ti vedo qui in pelle e ossa, più pelle che ossa, dico: ‘Ma questo sarebbe un attore formidabile, perché è dotato di una simpatia straordinaria’. Quindi per me sei stata una sorpresa questa sera, io ti seguivo sempre…”.

Interviene Pardo: “Ma chi gliel'ha detto che sono romanista?”. ADL: “Come chi me l’ha detto? Ah, perché sei anche uno che rinnega?” (ride, ndr.).