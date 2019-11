Sky, Compagnoni: "Momento più difficile era ADL. Vedo gli azzurri senza entusiasmo"

Nel corso di Radio Gol, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Sky, Maurizio Compagnoni in merito alle vicende di casa Napoli: "E' senza dubbio il momento più difficile dell'era De Laurentiis, per uscirne servono i risultati. Contro il Milan è stato importante non perdere anche se ho visto una mancanza di entusiasmo negli uomini di Ancelotti.



Liverpool? Vincendo ad Anfield cambierebbe tutto ma vedendolo da fuori mi sembra che il giocattolo si sia rotto. Il Napoli è una squadra forte e non rimettere a posto i cocci sarebbe un peccato.

Campionato? Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per arrivare tra le prime quattro. Bisogna ricompattare l'ambiente".