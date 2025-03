Sky, Compagnoni: “Percentuali scudetto? 45% Napoli: non ha le 4 gare terribili dell’Inter"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il telecronista Sky Maurizio Compagnoni: "Il Venezia in questo momento è un avversario scomodo, è messo malissimo in attacco, a gennaio hanno perso Pohjanpalo, avevano promesso Shomurodov e non l’hanno preso, sono stati anche un po’ maldestri sul mercato. Insomma per farla breve il Venezia è senza centravanti, però è una squadra insidiosa, con Di Francesco gioca bene e subisce pochi gol. Il Napoli però è nettamente più forte e la partita con l’Inter mi fa dire che ha superato il momento di appannamento che ci sta in una stagione. In particolare l’appannamento si è visto col Como e con l’Udinese, ma con l’Inter il Napoli ha fatto una grande partita da tutti i punti di vista. Quindi mi sembra che atleticamente la squadra sia tornata brillante e pronta a fare un grande finale di campionato.

Conte sta facendo un grande lavoro, non avevo dubbi, ma nessuno ne aveva all’inizio della stagione. Il Napoli è lì, lotta punto a punto per lo scudetto, ha il vantaggio di non avere altri impegni oltre al campionato, questo potrebbe essere un vantaggio importante. Ce l’ha anche l’Atalanta, ma la squadra da battere che è l’Inter avrà di sicuro quattro partite straordinariamente proibitive, le due col Bayern Monaco e le due col Milan. E in campionato rischia di lasciarci qualche punto.

Percentuali scudetto? Considerando il calendario, da questo punto di vista l’Atalanta è quella messa peggio, perché lo ha molto difficile. Considerando anche gli impegni di coppa dell’Inter, direi 45% Napoli, 40% Inter e 15% Atalanta. Poi se l’Inter vince in modo convincente con l’Atalanta quel 40% ritorna ad essere un 45% se non addirittura un 50%. In questo momento il Napoli è messo meglio, perché ha un calendario sicuramente migliore di quello dell’Atalanta e non le quattro partite terribili che ha l’Inter. Almeno quattro perché se poi supera il Bayern Monaco vediamo”.