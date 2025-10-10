Sky, Condò: “Hojlund è il completamento di De Bruyne, sono nati l'uno per l'altro”

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Condò ha parlato di Rasmus Hojlund: “E’ il completamento di De Bruyne. Nel momento in cui hai schierato titolare fisso Hojlund hai dato il passaggio in profondità, che è una specialità della casa di De Bruyne. E tutti quanti al primo gol abbiamo detto: ‘Vabbè ma questo è Haaland!’. Lo stesso De Bruyne, che è venuto in collegamento con noi dopo la vittoria sullo Sporting dopo i suoi due assist, ho fatto proprio io la domanda e lui ha detto: ‘Beh sì, Rasmus ha delle cose’, poi lui disse: ‘Erling is Erling’, su questo siamo tutti d'accordo.

Anche il gol che ha segnato in leggero fuorigioco di De Bruyne al momento di ricevere il pallone, lì se fosse stato in gioco e parliamo di pochi centimetri, era un altro gol specialità della casa. Quando tu vedi dei gol che si ripetono, la dinamica di alcuni gol si ripete, vuol dire che i due giocatori sono nati l'uno per l'altro e che hanno un bravo allenatore”.