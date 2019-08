Sky, Condò: "Napoli non è favorito, ma non c'è nulla di strano se arrivasse fino in fondo..."

Ai microfoni di Sky il giornalista Paolo Condò commenta i prossimi gironi Champions: "Il giornalista Paolo Condò a Sky Sport: "Il Napoli con Ancelotti è arrivato ad una paratona di Alisson su Milik dall'eliminare la squadra che ha vinto. Non è chiaramente la favorita, ma non ci sarebbe nulla di strano se dovesse arrivare in fondo, come accaduto anche alla Roma".