Sky, Costacurta: "Il Napoli fa bene a sognare, ko dell'Inter dà grossa spinta emotiva"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato del teta a testa in vetta alla classifica tra Inter e Napoli: "Credo che la sconfitta dell'Inter a Bologna abbia dato veramente una grossa spinta emotiva al Napoli. La sfida diventa appassionante, è un momento in cui le partite che dovrà affrontare l'Inter saranno tutte molto difficili. Quindi secondo me il Napoli fa bene a sognare".

