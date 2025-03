Sky, De Grandis: "Milan in Champions? C'è uno spiraglio, ma ripartire subito dal Napoli..."

Il giornalista Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan che domenica sarà impegnato sul campo del Napoli: "Ultima chance per restare in corsa per l'Europa? Non è l'ultima ma è chiaro che per come si è messa la situazione per il Milan si è aperto uno spiraglio anche per la Champions League. La vedo difficile perchè riparti subito dalla gara contro il Napoli. Il Milan è nono attualmente, i punti dal quarto posto sono solo sei, però i rossoneri hanno davanti diverse squadre: Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. Il Milan deve fare un quasi filotto per andare in Champions League".

