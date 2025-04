Sky, Del Piero: “Inter concreta, ma servirà altro. Non si possono avere 5 con i crampi..."

L'Inter pareggia 2-2 al ritorno con il Bayern Monaco e si qualifica per le semifinali di Champions League. Al termine del match di San Siro, l'ex capitano della Juventus, Alex Del Piero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "L’Inter ha bisogno anche di qualcos’altro. Ha fatto vedere qualità ben specifiche, ha racchiuso anche la concretezza perché ha saputo difendersi ed ha saputo reagire, ma sempre dopo il cazzotto dell’avversario.

Se guardiamo la partita nell’Inter escono 4-5 giocatori esausti, nel Bayern nessuno. Nel Bayern al 90’ Muller attaccava la profondità. Le italiane devono fare un salto di qualità fisicamente, mentalmente, noi le partite le assorbiamo troppo, ne giochiamo 3 prima di affrontare un quarto di finale. Poi diciamo oddio se usciamo, il triplete ecc. se arrivi in semifinale, secondo in campionato e Coppa Italia resta il rammarico, la stagione è straordinaria ma il risultato viene giudicato. Noi diamo la sensazione di spendere energie, non si possono avere 5 con i crampi e gli altri nessuno”.