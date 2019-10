Sky, Di Bello: "Il Napoli concretizza poco ciò che crea, la svolta da Lozano e Milik"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Leo Di Bello, giornalista Sky, che ha analizzato il momento del Napoli: “Il Napoli deve stare lì con Inter e Juventus, non può mollare e poi uno come Ancelotti non può pensare che la lotta scudetto escluda il Napoli. Ha ragione Koulibaly, la squadra azzurra deve avere in mente lo scudetto e giocare per raggiungerlo, poi i conti si faranno alla fine. Il Napoli concretizza poco per la mole di occasioni che crea: Lozano e Milik devono dare di più, mi aspetto molto di più da loro”.