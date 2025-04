Sky, Di Marzio: "L'Inter sta dando segnali di fragilità psicologica e fisica"

Il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, ospite al "IV Memorial Gianni Di Marzio" presso la Scuola Real Casarea a Casalnuovo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte parlando tra i vari temi anche del calciomercato del Napoli e del futuro di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il duello tra Inter e Napoli è intenso, al netto delle problematiche, con il Napoli che ha avuto tanti infortuni e con l'Inter che ha giocato tantissimo, oltre 50 gare. Sulla carta il Napoli ha un calendario più facile, anche se battere le squadre che lottano per la salvezza è più difficile. Allenarsi una settimana intera è invece un vantaggio più oggettivo, che il Napoli deve sfruttare per poter vincere le ultime 5 gare in modo da garantirsi almeno lo spareggio. L’Inter negli ultimi giorni ha dato segnali di fragilità psicologica e anche fisica".