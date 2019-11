Sky, Gentile: "Al Napoli manca un'anima, è una questione di testa"

Il giornalista Riccardo Gentile, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il momento in casa Napoli: "Nel Napoli c'è un'inversione di tendenza clamorosa dall'inizio del campionato alle ultime giornate. In una crisi del genere non può mancare all'appello la gestione tecnica. Ancelotti non credo sia il primo responsabile ma sembra che alla squadra a tratti manchi un'anima. Non posso pensare che la preparazione sia stata sbagliata, per me è una questione di testa".