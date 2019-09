Sky, il retroscena di Condò: "A Dimaro ho conosciuto Giuntoli, mi ha fatto una rivelazione sul bilancio del Napoli"

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha svelato un retroscena che riguarda il mercato del Napoli: "Quando sono andato a Dimaro ad intervistare Ancelotti ho parlato con Giuntoli, che non conoscevo, e mi ha fatto un'ottima impressione. Mi ha detto: noi ci facciamo un mazzo così, come le altre società, per chiudere il bilancio al 30 giugno, solo che noi lo facciamo con un anno di anticipo. Quindi loro al 30 giugno hanno fatto già tutto il budget mentre le altre squadre devono fare plusvalenze".