Sky, il telecronista di Napoli-Lecce: "Che fosse rigore s'era visto dal primo replay..."

Antonio Nucera, telecronista Sky Sport di Napoli-Lecce, si è soffermato sull'errore dell'arbitro Giua ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dopo due minuti di colloquio con Abisso a Giua deve venire il dubbio, visto che dalla stanza VAR hanno visto immagini che l'arbitro non ha visto. Ciò che è scaturito nel post-partita è dovuto proprio a questo. L'errore dell'arbitro è questo. Poi davanti al monitor poteva anche restare della sua idea, ma il primo passo doveva essere quello di andare a rivedere le immagini al monitor. Io me ne sono accorto dal primo replay. C'è stato un difetto di esperienza sia di Giua in campo che di Abisso al VAR. Serviva più decisione del VAR e più malizia dell'arbitro".