Sky, il vicedirettore Marani: "Il Napoli dovrà fare delle valutazioni profonde sulla rosa"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ai microfoni dell'emittente satellitare ha elogiato il lavoro di Rino Gattuso in azzurro: "E' importante Gattuso nel Napoli, ha cambiato completamente la mentalità. Il Napoli sembrava alla deriva a causa di mille problemi. Rino ha fatto delle scelte forti, come quella su Allan. E ora sta avendo le risposte dei giocatori, da Mertens a Insigne. Il club azzurro deve fare un bell'esame su chi tenere e chi no. Si è trascinato almeno un anno in più, per cui dovrà fare delle valutazioni dettagliate sulla rosa".