Sky, Marani benedice Manolas: "Grande acquisto pagato poco, darà entusiasmo al Napoli!"

Da Roma a Napoli, un grande difensore si veste d'azzurro. E' Kostas Manolas, tra i migliori centrali del nostro campionato. Ne ha parlato Matteo Marani, una delle prime firme del giornalismo italiano, ai microfoni di Sky Sport: "Manolas dà entusiasmo alla piazza napoletana, ha dimostrato di essere un giocatore determinante. Per me è un grande acquisto, non pagato neanche una cifra esagerata, relativamente poco per quelli che sono gli attuali prezzi del mercato".