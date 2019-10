Sky, Marani: "Il Napoli produce tanto e segna poco, ci sono tre punti interrogativi"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, si è soffermato sul Napoli e sulla lotta scudetto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nonostante tutto, l'Inter è la squadra rivale della Juve in questa stagione. Certo è che se la Juve gioca sempre come a San Siro non ce n'è per nessuno. Napoli? Ha cambiato il suo modo di giocare e sta cercando dei nuovi perni. A sprazzi si vedono grandi giocate, ma il problema è che traduce poco in gol rispetto a ciò che produce. In attacco ci sono ancora punti interrogativi: Lozano, Milik e Insigne".