Sky, Marani: "L'Atalanta ha fatto una gara molto intelligente! Sul Napoli... "

Il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per soffermarsi sul Napoli dopo il ko di Bergamo: "Il Napoli ha sbattuto contro l'Atalanta, squadra capace di battere anche la Lazio seconda in classifica. Il club nerazzurro ha fatto una partita molto intelligente. Un primo tempo a ritmi bassi, mentre nella seconda frazione ha spinto il piede sull'acceleratore. Questa battuta d'arresto non inficia nulla sul momento del Napoli".