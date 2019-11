Sky, Marani: "Vedo un Napoli molto ordinario, che non ha forza ed esplosività"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha così parlato delle vicende di casa Napoli direttamente dagli studi televisivi dell'emittente satellitare: "De Laurentiis è arrabbiato e si sta affidando ai legali per andare fino in fondo alla vicenda. Un presidente ha anche il diritto di farlo e non mi addentro su questo. Il momento del Napoli è delicato. La squadra ha bisogno di leggerezza. Io vedo un Napoli molto ordinario, che non ha forza ed esplosività come in passato".