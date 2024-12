Sky, Marchetti: “È bastata una doppia sconfitta per far venire fuori gli haters di Conte”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha parlato anche del momento del Napoli

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha parlato anche del momento del Napoli: “E’ bastata una doppia sconfitta (fra coppa e campionato) per far venire fuori gli haters di Conte: lo ribadiamo ancora, ci vuole tempo e pazienza. La stagione perfetta è difficile che riesca sempre”.

