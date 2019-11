Sky, Marchetti: "Hysaj-Florenzi scambio ipotizzabile. Ibra? Solo il Bologna s'è mosso"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: “La priorità del Napoli non è trovare un calciatore che risolva un problema tecnico, ma serenità nello spogliatoio. Poi è chiaro che si può migliorare anche dal punto di vista tecnico".

QUANTI ERRORI - "Ancelotti ha commesso qualche errore come tutti in questa situazione, ma non è la prima volta che si trova in una condizione delicata. Poi, ci può anche stare che una stagione vada storta e non si raggiungano gli obiettivi, ma questo non cancella il suo passato e quindi dal punto di vista dell’immagine non credo ce Ancelotti ne esca danneggiato".

MERCATO - "Su Tonali ci sono tutti, non solo il Napoli. Lo scambio Hysaj-Florenzi è ipotizzabile perché Florenzi è fuori dal progetto Roma tanto quanto Hysaj è fuori dal progetto Napoli. Ibrahimovic, da quello che sappiamo noi, o torna in Italia oppure smette e la società che ha fato passi concreti per prenderlo è il Bologna”.