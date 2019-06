Sky, Marchetti: "Il Napoli non ha bisogno di vendere per comprare, ADL può permettersi investimenti"

Dalla riunione dell'ECA a Malta, Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere che bisognerà capire chi sarà ceduto, prima di concentrarsi sulle entrate. Di questo ha parlato Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli non ha bisogno di vendere per comprare, lo fa perchè è una società sostenibile, ma se volesse, De Laurentiis potrebbe permettersi un investimento importante. Giuntoli ha l'Italia come il suo giardino, ma grazie anche all'apporto di Mantovani e Micheli il mercato viene visionato tutto".