Sky, Marchetti: "Il Napoli può dar fastidio ed essere la mina vagante in Champions"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione "Stadio Aperto", il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha detto la sua sul Napoli e l'esordio in Champions: "Il Napoli può essere la mina vagante di questa edizione ed è ricco di giocatori interessanti, che possono permettere ai partenopei di dar fastidio in tutte le competizioni. Vedo l'Inter più a suo agio in Serie A, in Europa i nerazzurri potrebbero un po' pagare dazio.