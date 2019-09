Sky, Marchetti: "Il Napoli può essere la mina vagante della Champions, ha giovani interessanti"

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a TMW Radio commentando la prima giornata di Champions League che ha coinvolto quattro italiane: "La Juventus può arrivare in fondo, è ancora al 60% e deve aggiustarsi, specialmente sui calci piazzati. La qualità dei bianconeri è altissima. Il Napoli può essere la mina vagante di questa edizione ed è ricco di giocatori interessanti, che possono permettere ai partenopei di dar fastidio in tutte le competizioni. Vedo l'Inter più a suo agio in Serie A, in Europa i nerazzurri potrebbero un po' pagare dazio".