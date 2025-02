Sky, Marchetti: "Manna ha ammesso il reale errore del Napoli sul mercato"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte ed è tornato a parlare dei movimenti a gennaio del club azzurro: "Il mercato di gennaio ha prodotto i risultati che sappiamo perché le richieste delle squadre che trattavano con il Napoli erano altissime: lo United chiedeva troppo per Garnacho. Non è che se io ho 100mila euro in banca e devo acquistare una macchina, tutte le macchine valgono questa cifra. È giusto fare acquisti ma tenendo in considerazione il valore reale di un calciatore.

Sicuramente, come ammesso dallo stesso Manna, il Napoli ha commesso l’errore di non preparare per tempo un piano B, un’alternativa valida a Garnacho ed Adeyemi. Saint- Maximin poteva arrivare se si fosse trattato per tempo con il club detentore del cartellino. È chiaro che Okafor non fosse la prima scelta del Napoli. L’arrivo di un difensore era una necessità più per Marin che per il Napoli dal punto di vista numerico. Va dato atto alla Fiorentina di aver avuto il coraggio di non cedere Comuzzo nonostante un’offerta importante da parte del Napoli. La vera necessità degli azzurri era trovare un sostituto forte di Kvaratskhelia".