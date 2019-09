Sky, Marchetti: "Milik arma in più del Napoli, non è da buttar via!"

A Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Sky, Luca Marchetti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Milik non è un giocatore scarso, non vive il miglior momento dal punto di vista psicologico, ma non è un giocatore da buttare via. Credo sia un arma in più per il Napoli.



Llorente? Credo che neanche lo stesso Llorente potesse pensare ad un impatto così con il campionato italiano . Dal punto di vista realizzativo può essere paragonato l'arrivo di Llorente a quello di Lukaku, c'è una sintonia che non era preventivabile a questi livelli. Lo spagnolo è un giocatore d'esperienza, abituato a giocare scampoli di partite importanti dimostrando di essere subito tonico.



Rinnovi? E' un work in progress per tutti quanti. Quello più complicato è quello di Mertens, ci sono meno problemi su Zielinski. E' una scelta personale dei giocatori se rinnovare con il Napoli o cercare un esperienza lavorativa diversa in quanto ritengono chiusa l'esperienza con il Napoli.



Fuga a tre? E' un po presto però queste tre squadre hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto le altre. La Roma è una buona squadra ma è un cantiere, La Lazio ha difficoltà mentali e L'Atalanta sta soffrendo il doppio impegno.



James? Il Napoli non deve avere alcun tipo di rammarico sul mercato. Il Real considerava James un esubero e il Napoli non lo poteva comprare dato che in precedenza i Blancos lo avevano dato in prestito al Bayer Monaco.



Abidal in tribuna? Credo che non abbia bisogno di venire fino a Lecce per vedere i giocatori del Napoli".