Sky, Marchetti: "Napoli ha una rosa profonda, nessun nuovo acquisto ha steccato"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti commenta la settimana europea delle italiane: "Chi sembra più avanti è il Napoli. E probabilmente non a caso è arrivata la vittoria sui campioni d'Europa. Una vittoria tanto sofferta quanto importante. Il Napoli non ha subito gol contro uno degli attacchi più forti d'Europa, ha piegato le resistenze del Liverpool e ha capito fino in fondo quanto una rosa profonda (e questa è la vera novità di questo Napoli) possa essere determinante in partite del genere. Llorente ha messo la ciliegina sulla torta, ma nessuno dei nuovi ha steccato. Anzi. Tutti si sono trovati a loro agio in una partita interpretata alla perfezione recitando un ruolo anche oltre le loro più rosee aspettative. Basti pensare alla straordinaria partita di Mario Rui e Di Lorenzo contro Salah e Mané, non proprio gli ultimi due arrivati. Il vantaggio di Ancelotti, di poter continuare il suo lavoro dopo la passata stagione, ha già dato i suoi frutti".