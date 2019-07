Sky, Marchetti: "Napoli su Icardi, ma deve ancora convincerlo..."

Intrigo sul futuro di Mauro Icardi. Ne parla nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti: "E' bastato un incrocio ad Ibiza per far infiammare nuovamente l'intrigo Icardi Juventus. La Juventus continua a marcare il territorio (non sarebbe certo il primo contatto fra le parti...) e continua a corteggiare Icardi, attraverso Wanda Nara. L'attrazione non è un segreto. Ma in questo momento non ci sarebbe però lo spazio per la Juventus per andare a chiudere l'operazione. L'Inter non ha avuto segnali in questo senso ma soprattutto i bianconeri sono concentrati sull'affare De Ligt, sulle cessioni (Cancelo su tutte) e soprattutto in avanti la rosa della Juventus ha addirittura problemi di sovrabbondanza: CR7, Kean, Mandzukic e Higuain. Aggiungerne uno non sarebbe la miglior strategia. Ma questo non impedisce di lavorarci. Anche perché allo stesso tempo la Juventus cerca di fronteggiare anche le iniziative altrui, come per esempio quella potenziale del Napoli. Altro club che di Icardi ha sempre avuto grande stima ma che finora non è mai stato convincente fino in fondo per il giocatore. Le cose, naturalmente, possono cambiare. Di sicuro non è un'operazione che si sblocca in poche ore o in pochi giorni".