Sky, Marchetti: "Ricordate cosa ha detto Danilo? Il Napoli non si è demoralizzato"

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato dei contatti tra Napoli e Juventus: "Potrebbero incrociarsi però i destini sul mercato di Napoli e Juventus. Non solo le due squadre cercando con priorità alta un difensore, ma il Napoli ne cerca uno della Juventus: Danilo.

Il capitano pubblicamente ha detto che non ha intenzione di lasciare la squadra a gennaio, ma questo non ha demoralizzato il Napoli. E’ ovvio che la Juventus sarà pronta a cedere il proprio difensore solo se ne arrivano altri due. Allo stesso tempo il Napoli potrebbe andare sugli stessi obiettivi dei bianconeri. Oppure potrebbe ingolosire la Juventus con l’attaccante: Raspadori. Finora un ipotetico scambio fra i due non ha attecchito".