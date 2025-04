Sky, Marianella: "Ko Inter non si può ridurre alla rimessa battuta in avanti. Accade ovunque"

vedi letture

Il giornalista Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta dell'Inter sul campo del Bologna, ha commentato così l'episodio della rimessa laterale battuta 12 metri più in avanti dalla squadra di casa e sottolineata da mister Inzaghi nel post-partita: "Battere le punizioni un po' più avanti è qualcosa che fanno tutti i giocatori di tutte le squadre, di tutti i campionati e di tutti gli angoli del globo. Se si riduce la sconfitta dell'Inter ai metri della rimessa laterale mi sembra un po'...".

Sul fatto che mister Inzaghi non abbia comunque usato questo episodio come giustificazione: "Perché è un bravo allenatore e sa di avere una squadra che ha una dimensione più grande di qualche centimetro sulla rimessa laterale. Io invece sfrutto io avevo usato l'espressione di Condò, dicendo che l'Inter è una squadra affidabile. Ma i dati ci dicono che lo diventa un po' meno negli ultimi minuti, e per una squadra così forte è una cosa sulla quale bisogna riflettere. Ha ragione Barella: non basta parlare di stanchezza perché c'è un'esperienza e una grandezza di una squadra che dovrebbe tamponare. Poi non vanno tolti i meriti al Bologna, quest'anno sta dimostrando di essere ancora più grande con Italiano curando i particolari".