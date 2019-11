Sky, Marianella: "Multe? Società sperava arrivassero domani, oggi alcuni distratti nel chiamare casa..."

Massimo Marianella, giornalista Sky in diretta da Anfield, commenta la vigilia del Napoli: "La società forse sperava che le prime multe arrivassero domani, bisogna capire come reagiranno i giocatori, oggi distratti nel chiamare casa per chiedere se fossero arrivate buste. Ancelotti è un grande allenatore, lui l'ha preparata bene, si è sforzato tanto nel dire che il gruppo rema dalla stessa parte".