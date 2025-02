Sky, Minotti: "Napoli nullo nel 2T, Fabregas con una mossa ha portato a casa una meritata vittoria"

Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma e della Nazionale italiana ed oggi dirigente, ha parlato dagli studi di Sky Sport della sfida che il Napoli ha perso a Como contro la squadra di Fabregas, regalando così il primo posto ai rivali dell'Inter ad una settimana dallo scontro diretto: "Risultato giusto. Il Napoli nel primo tempo, pur non creando tantissimo, era riuscito a non far giocare il Como e aveva tenuto in mano la partita, era stata anche brava la squadra di Conte a risalire dopo aver regalato il vantaggio.

Un Napoli molto presente in campo soprattutto dal punto di vista fisico. E con Raspadori al centro del gioco. Nel secondo tempo non abbiamo visto nulla del Napoli. Il Como ha preso in mano la partita, ha cominciato a giocare come fatto a Firenze con palleggio e la qualità dei suoi attaccanti. Adadirittura Fabregas ad un certo punto toglie un centrocampista e mette una punta, il che è tutto dire. E con i soliti due fantastici attaccanti ha trovato un'invenzione, Nico Paz e Diao, ha portato a casa la vittoria".