Sky, Modugno: "Ancora presto per valutare Gattuso con 3-4 allenamenti"

Come procede il lavoro di Gennaro Gattuso? Procede, ma di certo non è tempo di giudizi dopo pochi giorni. E' questo il pensiero di Francesco Modugno, giornalista Sky, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha delle idee specifiche. Vuole un Napoli solido, equilibrato, ma dotato di una certa creatività in attacco. Dal nuovo allenatore si deve pretendere, ma non troppo. Fin qui ha fatto appena 3-4 allenamenti, è troppo presto per valutarlo".