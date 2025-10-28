Sky, Modugno: "C'è una grande differenza tra infortunio De Bruyne e quello di Lukaku"

vedi letture

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: "Il Napoli non era la più forte ma è stata la più brava e l’allenatore ci ha messo del suo, c'è molto di Antonio Conte. Polemiche arbitrali? Io non so dove sia la sorpresa, è un palcoscenico dove ciascun attore recita la sua parte, il calcio è questo da sempre. C’è chi ritiene di aver subito un torto, c’è un presidente che alza i toni e si fa un pò sentire, c’è un allenatore che è un ex e si è lasciato diciamo a modo suo con modi controversi, c’è un capitano che è Lautaro che in campo si è arrabbiato. Il calcio è cosi, è un calcio dai grandi dubbi. Io non sono certo che fosse rigore, ma non sono neanche certo che non lo fosse, è stata una situazione atipica ed è vero che non si è mai visto un rigore fischiato in questo modo.

De Bruyne? Non può essere un problema. Le possibilità che il Napoli faccia una stagione importante sono legate anche a De Bruyne, avere De Bruyne è una ricchezza. Nello specifico è vero anche che quando il Napoli pensa a De Bruyne era un periodo sul quale c’era riflessione sulla continuità del rapporto e sul futuro di Conte. Quell’operazione di mercato è sfuggita ad una benedizione. E’ stata un’operazione indipendente da De Bruyne. L’infortunio di De Bruyne è condizionante perchè al posto di Lukaku puoi prendere Hojlund mentre ora non puoi sostituire De Bruyne con nessuno”.