L'ex arbitro Cesari: "Non avrei mai dato rigore e mai visto penalty in differita"

L’ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: "Politano scambia con Anguissa e la palla va a Di Lorenzo che corre vicino a Mkhitaryan, Acerbi in scivolata, Di Lorenzo cade, Mariani si accoda all’azione, passano 8 secondi e vediamo un direttore di gara con l’assistente, sono a metà campo e con il braccio indico un punto indefinito del campo. Tutti sono rimasti sbigottiti, non si è capito nulla. L’arbitro ha dato calcio di rigore e tu devi dare spiegazioni ai giocatori. Lui continuava a rapportarsi con il Var che in 27 secondi scarica 14 immagini da angolazioni diverse, ma non ti chiama. Sia Mariani che l’assistente verranno sospesi.

Non so voi ma io non ho mai visto un rigore in differita. L’arbitro dice al guardalinee sei sicuro e quindi la sicurezza del guardalinee travolge il giudice di gara. Il Var poi doveva intervenire. Io non avrei dato rigore, Di Lorenzo allarga il compasso per andare verso Mkhitaryan".