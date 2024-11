Sky, Modugno: “Con questa media Lukaku può arrivare a 18 gol, numeri da grande attaccante”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Napoli-Roma? Gli azzurri secondo me hanno fatto una grande gara. Nella visione di calcio di Antonio Conte tre fattori non devono mancare e domenica c’erano tutti.

Il primo aspetto è la compattezza difensiva, intesa come capacità di non concedere nulla all’avversario: non è un caso se una squadra fa 8 clean sheet su 13 gare e 6 dei 9 gol complessivi subiti sono stati presi solo in due disgraziate partite con Verona e Atalanta. La Roma, nonostante le difficoltà, è una squadra forte che in una stagione normale tecnicamente vale gli azzurri.

Il secondo fattore riguarda l’atteggiamento e lo spirito, la capacità di soffrire in certi momenti della gara. Il Napoli ha limitato i danni, quando ha concesso il possesso palla alla Roma, in 15′-20′ non ha subito un tiro in porta. Il gruppo sa sacrificarsi e ha grande disponibilità di corsa. Anche chi prima era poco abituato a correre all’indietro, l’ha fatto.

Terza cosa che non può mancare è il centravanti: se è vero che i gol si contano e si pesano, Lukaku ha fatto un gol importante contro un’altra grande. A fine stagione con questa media si arriva a 18/19, numeri da grande attaccante. Per tutti questi motivi, il Napoli per me ha disputato una gara seria".