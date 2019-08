Sky, Modugno: "Elmas è piaciuto fin qui, ma non mettiamo aspettative esasperate"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi anche sull'ultimo nuovo acquisto Elmas, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli col Marsiglia non avrà vita facile, andrà a giocare nella sua casa, uno stadio sempre caldo. Il Marsiglia farà la sua partita seria e il Napoli dovrà farsi trovare pronto per capire a che punto è in termini di condizione atletica, visto che dal punto di vista tattico ci sono già delle certezze. Elmas? In questi pochissimi allenamenti è piaciuto. Ha qualità, s'è già messo in mostra. Ha principi di gioco come piacciono ad Ancelotti. E' un giocatore evoluto, moderno, ben strutturato fisicamente. Ma è chiaro che deve crescere. Non mettiamo aspettative esasperate perché deve fare il suo percorso, ma per il Napoli ha grandi prospettive".