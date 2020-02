Sky, Modugno elogia il Napoli: "Colpi a buon mercato, non ha gettato via soldi!"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha dato un voto al mercato azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il mercato del Napoli è da 7,5-8. E' stato un mercato funzionale, con il Napoli che s'è mosso avendo l'esigenza immediata di soddisfare le richieste di Gattuso, dal momento che la squadra era monca in alcune zone del campo. Ha speso tanto, guardando anche in prospettiva, con la consapevolezza che a giugno ci sarà qualche cessioni, come pianificato. Voto alto anche perché pur spendendo tanto non credo che il Napoli abbia buttato i soldi. I costi sono stati contenuti per tutte e cinque le operazioni, sentendo i prezzi invece che si sentono a gennaio".