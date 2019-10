Sky, Modugno: "Essere umorale è la connotazione del tifoso azzurro. Sosta? Dilata la tensione..."

Il giornalista di Sky, Francesco Modugno ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Ultim'ora, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' una sosta lunghissima da accompagnare e da riempire. L'unica cosa che servirebbe alla squadra è tornare subito in campo e tornare alla vittoria, invece mancherà mezza squadra per via delle nazionali. E' tempo che dilata la tensione quindi non è positivo.



Girandola di allenatori? Pioli è tra i più richiesti. Penso stia aspettando il Milan, la panchina rossonera resta tra le più ambite d'Europa. Da qualche anno il Milan vive una situazione difficile ma parliamo sempre di un grandissimo club



C'è delusione nell'ambiente Napoli? Si. Il sentimento negativo è quello che si esprime di più. Essere umorale è la connotazione tipica del tifoso. In realtà è un momento in cui il Napoli sta faticando. Non è il miglior momento ma c'è tutto il tempo per far si che questa diventi una stagione importante



Programma degli azzurri? Mercoledi, Giovedi e venerdi gli azzurri lavorano, mentre sabato e domenica c'è pausa. Sono giorni che servono a far recuperare energia a chi è infortunato. Mario Rui e Maksimovic potranno usufruire della sosta. Per Hysaj ci vorrà un po più di tempo, circa un mesetto".