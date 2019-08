Sky, Modugno: "Il Napoli ha bisogno di un centravanti che sposta gli equilibri"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Barcellona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel calcio ci sono gli attaccanti da 30 gol e quelli da 20. Il Napoli, per legittimare le sue ambizioni e soprattutto per valorizzare quanto produce in termini di gioco, ha bisogno di calciatore che lì davanti possano spostare gli equilibri e fare la differenza. Alla luce dell'organico, il mercato è l'unica strada percorribile. Non puoi chiedere al Napoli di produrre più gioco o alzare il suo livello: in fase di realizzazione servono delle alternative in più e il mercato aiuta".