Sky, Modugno: "Innegabile frattura tra squadra e società. Urge intervento della dirigenza"

Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "La dirigenza azzurra, in questo momento deve intervenire per evitare interpretazioni che potrebbero distorcere la realtà. Le ultime ore sono state molto tumultuose, anche perché la squadra aveva deciso di non tornare in ritiro già prima della partita di Champions. Ancelotti invece, con il suo staff, ha continuato, forse anche per non andare incontro a problematiche contrattuali. E' innegabile che ci sia una frattura profonda tra squadra e società, a memoria tra l'altro, non ricordo eventi simili in passato e non solo in casa Napoli. E' una situazione molto delicata che ha turbato tutti".