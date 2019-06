Sky, Modugno: "Insigne sta crescendo nel carattere, quest'anno gli è servito"

Nella giornata di ieri Lorenzo Insigne ha parlato direttamente da Coverciano, soffermandosi anche sulla sua posizione al Napoli. Di questo ha parlato Francesco Modugno, giornalista Sky, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne mi è piaciuto tanto con le sue dichiarazioni da Coverciano. Sta completando un percorso di crescita, non solo dal punto di vista tecnico. Lorenzo ha vissuto momenti di disagio, ha un carattere con cui bisogna entrare un po' in sintonia. E' il capitano del Napoli e deve convivere con certe pressioni, ma penso che quest'ultimo anno sia servito molto da questo punto di vista al giocatore. Il prossimo anno sarà cresciuto dal punto di vista della personalità, potrà dare qualcosa in più".