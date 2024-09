Sky, Modugno: "La Coppa Italia è pensata male, a uso e consumo delle grandi"

vedi letture

"Il Napoli vuole fare bene in Coppa Italia. Le premesse di volerla affrontare al meglio ci sono sempre state, ma in generale la verità è che la Coppa Italia non piace a nessuno sino ai quarti. Perchè è anche un trofeo pensato male o meglio pensato solo ad uso e consumo delle grandi". A dirlo a Radio Marte è stato il giornalista Sky Francesco Modugno.

"Il Napoli ha un organico per fare non bene ma benissimo e andare avanti serve anche per dare minuti a calciatori che, diversamente e senza coppe, rischierebbero di giocare pochissimo. Rischio turnover? Secondo me è diverso rispetto agli anni scorsi, perchè contro Cremonese o Frosinone c'era anche la Champions, in questo caso il turn over può starci perchè c'è grande voglia negli altri calciatori, meno impiegati, di mostrare il loro valore".