Sky, Modugno: "Lo stesso Barcellona potrebbe essere costretto a mettersi in quarantena"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Aspettiamo le comunicazioni ufficiali, ma potrebbe essere lo stesso Barcellona a mettersi in quarantena per il fatto di aver affrontato recentemente il Real Madrid, nella cui società polisportiva è stato trovato un caso di positività al Coronavirus".