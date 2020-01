Sky, Modugno: "Lobotka? Celta club ricco e deve trovare sostituto, serve un po' di tempo..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Lobotka è il giocatore che manca in organico, è uno che pulisce l'azione. Ci vuole ancora un po' di pazienza. Si lavora per far coincidere le cifre, il Celta è una società ricca, può tirare sul prezzo e deve trovare un sostituto. E' importante la volontà del giocatore che si è già espresso da tempo. Da quello che filtra serve ancora un po' di tempo".