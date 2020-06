Sky, Modugno: "Maksimovic sta dimostrando di valere l'investimento da oltre 20mln"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Maksimovic in questo momento è un calciatore importante per il Napoli e sta giustificando quell'investimento da oltre 20 milioni che fu fatto qualche annata fa. In quel caso, comunque, c'era un discorso che comprendeva anche Valdifiori. Ad ogni modo oggi Maksimovic sta dimostrando di valere quei soldi, in un contesto in cui difensori forti forti non ce ne sono e se ci sono costano tantissimo".