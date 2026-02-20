Sky, Modugno: "McTominay fortemente in dubbio per l'Atalanta

vedi letture

"McTominay? Non ha giocato nell'allenamento congiunto con il Portici: è fortemente in dubbio per l'Atalanta". Così Francesco Modugno, volto di Sky, parla a ‘Giochiamo d’Anticipo’ su 11 Televomero: "Rrahmani? La sua storia non racconta questo tipo di problematiche: ha avuto degli infortuni, ma quelli che un calciatore ha in una carriera ordinaria.

Penso che per lui sia il primo anno in cui abbia avuto questa fragilità, questa frequenza di infortuni. Evidentemente ci sono state delle cause sopraggiunte, tra cui la centralità riconosciutagli dall'allenatore.

Rrahmani ha la capacità di migliorare i compagni di reparto. La media gol subiti con e senza di lui, fino a prima della Roma, diceva che il Napoli prendeva il triplo dei gol senza di lui.

Secondo me la sensibilità della gestione è stata alterata dall'emergenza stessa. Quando è così si entra in un vortice negativo. A Bergamo, Hojlund giocherà la 27esima partita consecutiva da titolare; tutte pressoché da 90 minuti.

Lotta Champions? Nelle prossime 5 partite, il Napoli ha il calendario migliore. Tutte le altre hanno almeno 2 partite bruttissime, premesso che sono tutte brutte, mentre il Napoli ne ha 1.

Futuro di Conte? Ci sono due verità e una che non abbiamo, due verità banali. La prima è che nelle parole di Conte c'è sempre del futuro, i suoi discorsi sono sempre coniugati al futuro. La seconda è che c'è un altro anno di contratto a cifre serie, di quelle da un mercato non ampio come prospettive. La terza che non abbiamo è: sarà il prossimo allenatore del Napoli? Non lo sappiamo.

Giovane e Alisson? Per me Manna ha fatto due grandi operazioni, due operazioni da Napoli".