Sky, Modugno: "Nessun segnale di rinnovo per Hysaj, ma gode della stima di Gattuso"

Francesco Modugno, giornalista Sky, si è soffermato sul futuro di Elseid Hysaj nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho segnali al momento di un'accelerazione per la permanenza di Hysaj. C'è grande stima da parte di Gattuso nei confronti del giocatore, che sta garantendo un rendimento più che sufficiente nell'ultimo periodo. In questo momento nella cronologia dei rinnovi quello di Hysaj non è ai primissimi posti".