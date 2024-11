Sky, Modugno: “Rigore Inter non c’era, ma neanche quello su Politano a Empoli”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli esce più forte della gara contro l’Inter; ha giocato una gara importante, può essere sicuramente soddisfatto del pari ottenuto contro i nerazzurri, che restano i più forti e i favoriti per la vittoria del titolo. Sull’argomento arbitrale Conte ha detto la sua per sottolineare la disomogenea applicazione del Var.

Per me, comunque, il rigore concesso all’Inter non c’è, come non c’era neanche quello dato al Napoli ad Empoli. Possibile rigore su Simeone nel finale? Calcia e l'azione è conclusa, anche se il difensore gli va addosso. Questo è uno sport di contatto e possono esserci certe situazioni. I rigori devono essere una cosa seria: per fischiarli deve esserci davvero fallo, un intervento rude e sgarbato, che butti giù o crei danno all'avversario. Un fallo reale, insomma”.