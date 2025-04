Sky, Modugno: “Se il Napoli vince lo Scudetto potrebbe accadere una cosa mai vista prima”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Perché il Napoli è da Scudetto? Ci sono due-tre fattori: il primo è che in Italia vincono le squadre con la difesa migliore, il Napoli è la migliore d’Europa con 25 gol subiti e sono tre gare che non incassa reti. C’è solidità, compattezza e disponibilità di tutti i calciatori nel sacrificarsi e fare la fase difensiva. Il secondo fattore è lo sviluppo di un calcio verticale, che esalta le caratteristiche dei suoi singoli e soprattutto di McTominay. Ribadisco che lo scozzese è un gran bel giocatore, toccato dalla grazia divina e dalla mano di Conte.

Cosa farà la differenza nel rush finale tra Napoli e Inter? C’è stato un momento che è stato il vero fattore del campionato: quello del gol di Orsolini. Quella rete ha tolto tutte le certezze alla squadra di Inzaghi e l’ha completamente svuotata a livello mentale. Oggi i nerazzurri sono stanchi nelle gambe e nella testa, quel gol li ha completamente asfaltati. Le tre facce dello Scudetto sono quelle di Conte, McTominay e di Orsolini.

Futuro? Dovesse la stagione concludersi con lo Scudetto e con l'addio di Conte, si assisterebbe a una cosa mai accaduta prima: una squadra che vince due campionati su tre ed in entrambi i casi con l’allenatore che va via”.