Sky, Modugno: "Troppa presunzione in giro, molti vogliono analizzare i bilanci. Un altro mediano? Per Ancelotti no..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss NapoliI nella trasmissione Ultim'ora: "I tifosi parlano come se conoscessero i conti e i bilanci del Napoli. C'è troppa presunzione in giro, tutti credono di potersi esprimere su qualsiasi cosa.



La rosa azzurra si è rafforzata? Penso che il mercato del Napoli sia stato tra i migliori di serie A se non il migliore. Ci sono società che hanno faticato a vendere. Il Napoli aveva delle idee e i giocatori sono usciti tutti. Nel rapporto qualità prezzo Lozano è il migliore acquisto. Manolas è un difensore top, Elmas in prospettiva è un grande giocatore mentre Di Lorenzo e Llorente sono funzionali al progetto. Per la dimensione del Napoli si è fatto un signor mercato.



Liste giocatori? In Europa esce fuori Tonelli mentre in Italia sono tutti dentro. Le altre grandi hanno dovuto lasciare fuori grandi giocatori come Mandzukic ed Emre Can. Questa è la dimostrazione che per le grandi squadre è difficile vendere ed il Napoli è riuscito a fare ottime operazioni in uscita.

A Bilancio il Napoli ha dovuto sostenere quest'anno il costo di Meret, nella strategia di un'azienda devi tenere conto di tante cose e questo mi sembra un mercato in linea in termini ambizione.



Situazione centrocampo? Per Ancelotti non c'era l'esigenza di un altro mediano, poi il campo ci dirà se ha avuto ragione il tecnico azzurro"